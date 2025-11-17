Trump diz que apoia votação na Câmara para divulgação de arquivos de Epstein

O presidente Donald Trump afirmou no domingo (16) que apoia uma votação na Câmara dos Representantes para a divulgação de mais arquivos relacionados ao falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, apesar de sua oposição anterior à medida.

"Os republicanos da Câmara deveriam votar pela divulgação dos arquivos de Epstein, porque não temos nada a esconder", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Segundo as autoridades, Epstein morreu em 2019 por suicídio enquanto aguardava julgamento na prisão por suposta exploração sexual de menores. Sua sócia, Ghislaine Maxwell, cumpre uma pena de 20 anos de prisão pelo mesmo crime.

O presidente classificou a controvérsia sobre os crimes de Epstein como uma "farsa democrata", após a divulgação de e-mails nos quais o financista escreveu que Trump "sabia das garotas".

Antes de sua morte, Epstein foi obrigado a registrar seu nome como criminoso sexual na Flórida após se declarar culpado em 2008 de duas acusações de solicitação de prostituição, incluindo uma envolvendo uma menor de idade.

Alguns críticos acusaram Trump de tentar esconder detalhes sobre seus próprios supostos atos impróprios, o que o presidente nega.

O tema dividiu o frequentemente leal Partido Republicano e afastou Trump de alguns de seus aliados dentro do movimento "Make America Great Again" (MAGA), incluindo a congressista Marjorie Taylor Greene. No fim de semana, Trump retirou seu apoio à campanha de reeleição da deputada em 2026.

"Alguns 'membros' do Partido Republicano estão sendo 'usados', e não podemos permitir que isto aconteça", afirmou Trump em sua publicação, em referência aos congressistas que se afastaram de sua postura anterior.

Sobre os e-mails revelados, democratas no Comitê de Supervisão da Câmara disseram que as mensagens "levantam sérias questões sobre Donald Trump e seu conhecimento dos horríveis crimes de Epstein".

Nos e-mails também há mensagens com Larry Summers, ex-assessor econômico de Barack Obama e que presidiu a Universidade de Harvard. Além disso, as mensagens revelaram que o ex-presidente democrata Bill Clinton frequentou o círculo do financista nova-iorquino nas décadas de 1990 e 2000.

Trump exigiu que a procuradora-geral Pam Bondi e o FBI investiguem os vínculos de Epstein com Clinton e Summers.