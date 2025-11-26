Trump diz que África do Sul não é 'digna' de pertencer ao G20 e que cortará subsídios ao país

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 26, que não convidará a África do Sul para participar da reunião do G20 sediada pelos Estados Unidos em 2026, na Flórida, reiterando críticas ao país e afirmando que ele não é "digno" de ser membro em qualquer grupo. Trump também acrescentou que suspenderá "imediatamente" subsídios dos EUA destinados à África do Sul, mas sem fornecer detalhes.

O republicano já havia defendido a exclusão da África do Sul do G20 e voltou a acusar o país de violar direitos humanos ao promover "genocídio" contra fazendeiros brancos.

"Os EUA não participaram do G20 na África do Sul, porque o governo sul-africano se recusa a reconhecer ou endereçar os abusos horríveis cometidos contra Afrikaners e outros descendentes de colonizadores da Holanda, França e Alemanha", escreveu Trump na Truth Social, nesta quarta. "Eles estão matando pessoas brancas e deixando que suas fazendas sejam tomadas deles."

Trump acusou ainda o "em breve fora de circulação" The New York Times e a mídia em geral de não permitirem endereçar a questão como genocídio.