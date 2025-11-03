Trump diz que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente "estão contados"

Neste domingo (2), o presidente norte-americano Donald Trump, afirmou que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela "estão contados". A declaração aconteceu durante uma entrevista à CBS, emissora dos Estados Unidos.
O trecho da entrevista foi divulgado no perfil do governo dos Estados Unidos no X. A repórter pergunta: "será que os dias de Maduro como presidente estão contados?". Trump responde que "diria que sim, acho que sim".
Em seguida, ele é questionado sobre a veracidade de possíveis ataques terrestres na Venezuela e o presidente dos EUA responde que não diria nem que sim nem que não. Ela então pergunta por que ele faria isso e Trump responde: "porque eu não falaria para uma repórter que eu atacaria".
Veja entrevista abaixo.
Trinidad e Tobago colocou nesta sexta-feira (31) seu Exército em “alerta geral” e ordenou que as tropas retornassem aos quartéis. A decisão foi divulgada em mensagem das Forças de Defesa do país, conforme o g1.
A medida foi tomada em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe contra o narcotráfico, operação que a Venezuela considera uma “ameaça” e parte de um plano de “mudança de regime”.
"Alerta máximo: com efeito imediato, as Forças de Defesa de Trinidad e Tobago (TTDF) estão em NÍVEL DE ALERTA UM. Todos os membros devem se apresentar em suas respectivas bases", diz a mensagem enviada pelas Forças Armadas aos oficiais.
"Recomenda-se fortemente a todos que façam os arranjos necessários com suas famílias e os preparativos pessoais necessários para o confinamento."
No mês passado, os Estados Unidos lançaram uma operação contra embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico Oriental. Mais de 60 pessoas morreram desde o início da campanha.
A mobilização ocorreu pouco depois de Washington acusar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de chefiar cartéis de drogas.
Maduro nega as acusações e afirma que os Estados Unidos querem promover uma mudança de governo para se apropriar das riquezas venezuelanas.