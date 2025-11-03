Trump diz que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente "estão contados"

Trinidad e Tobago colocou seu Exército em “alerta geral” e ordenou que as tropas retornassem aos quartéis Manoel Soares / AFP / Divilgação

Neste domingo (2), o presidente norte-americano Donald Trump, afirmou que acredita que os dias de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela "estão contados". A declaração aconteceu durante uma entrevista à CBS, emissora dos Estados Unidos.

O trecho da entrevista foi divulgado no perfil do governo dos Estados Unidos no X. A repórter pergunta: "será que os dias de Maduro como presidente estão contados?". Trump responde que "diria que sim, acho que sim".

Em seguida, ele é questionado sobre a veracidade de possíveis ataques terrestres na Venezuela e o presidente dos EUA responde que não diria nem que sim nem que não. Ela então pergunta por que ele faria isso e Trump responde: "porque eu não falaria para uma repórter que eu atacaria".

Veja entrevista abaixo.

Trinidad e Tobago colocou nesta sexta-feira (31) seu Exército em “alerta geral” e ordenou que as tropas retornassem aos quartéis. A decisão foi divulgada em mensagem das Forças de Defesa do país, conforme o g1.

A medida foi tomada em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe contra o narcotráfico, operação que a Venezuela considera uma “ameaça” e parte de um plano de “mudança de regime”.

"Alerta máximo: com efeito imediato, as Forças de Defesa de Trinidad e Tobago (TTDF) estão em NÍVEL DE ALERTA UM. Todos os membros devem se apresentar em suas respectivas bases", diz a mensagem enviada pelas Forças Armadas aos oficiais.

"Recomenda-se fortemente a todos que façam os arranjos necessários com suas famílias e os preparativos pessoais necessários para o confinamento."

No mês passado, os Estados Unidos lançaram uma operação contra embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico Oriental. Mais de 60 pessoas morreram desde o início da campanha.

A mobilização ocorreu pouco depois de Washington acusar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de chefiar cartéis de drogas.