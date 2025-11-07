Trump diz estar 'aberto' a considerar levantamento de sanções ao Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (6) que, a pedido de Teerã, está "aberto" a considerar a retirada das sanções contra o Irã.

"O Irã esteve perguntando se as sanções podem ser levantadas. O Irã tem sanções muito severas dos Estados Unidos", disse Trump em um jantar com líderes da Ásia Central.

"Estou aberto a ouvi-los, e veremos o que acontece, mas estaria aberto a considerá-lo", acrescentou.

Países ocidentais, incluindo Estados Unidos, acusaram Teerã de tentar adquirir uma arma nuclear, enquanto o Irã nega e fala de um programa nuclear civil.

Por anos, Teerã tem sofrido com as sanções internacionais, especialmente após a retirada dos Estados Unidos do acordo nuclear internacional em 2018.

Em meados de junho, Israel lançou um bombardeio sem precedentes contra o Irã, desencadeando uma guerra que levou a uma intervenção americana com ataques a instalações nucleares iranianas.

A guerra de 12 dias com Israel interrompeu as negociações sobre o programa nuclear que haviam começado em abril entre Teerã e Washington.

Trump disse que o Irã já foi uma vez o "valentão do Oriente Médio", mas já não tinha mais a "possibilidade de [ter] armas nucleares".

Os Estados Unidos impuseram numerosas sanções militares e econômicas à república islâmica desde 1979, entre elas um embargo que proíbe quase qualquer intercâmbio comercial com Teerã.