EUA retiram tarifas de 40% sobre carne, café e outros produtos brasileiros

Casa Branca divulgou ordem executiva nesta quinta-feira (20). Brendan SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva retirando as tarifas de 40% impostas a alguns produtos agrícolas brasileiros. A medida foi anunciada na noite desta quinta-feira (20).

No documento, o republicano cita as conversas com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e afirma que as negociações seguem em andamento.

O presidente norte-americano também afirma que funcionários da Casa Branca, sob sua supervisão, argumentaram que "certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional" já que "entre outras considerações relevantes, houve progresso inicial nas negociações com o Governo do Brasil."

Entre os produtos, estão carne, laranja, café e tomate. A medida vale de maneira retroativa, a partir do dia 13 de novembro. O ofício apresenta anexo com 36 páginas listando os 249 produtos que deixam de ter taxas.

A ordem executiva determina que os produtos importados a partir do dia 13 podem ter as tarifas devolvidas. "Na medida em que a implementação desta ordem exigir o reembolso de direitos aduaneiros cobrados, os reembolsos serão processados ​​de acordo com a legislação aplicável e os procedimentos padrão da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA para tais reembolsos", diz o documento.

Em seu discurso na abertura do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar feliz com a decisão de Trump.

— Hoje estou feliz, pois o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros. E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita — disse o presidente.

Confira os principais produtos beneficiados com o fim do tarifaço

1. Carnes bovinas - o anexo traz todas as categorias de carne bovina — fresca, refrigerada ou congelada — incluindo:

Carcaças e meias-carcaças

Cortes com osso

Cortes sem osso

Cortes de “high-quality beef”

Miúdos bovinos

Carne salgada, curada, seca ou defumada

2. Frutas e vegetais - grande lista, incluindo:

Tomate (por sazonalidade)

Coco (fresco, desidratado, carne, água de coco)

Lima Tahiti / Lima da Pérsia

Abacate

Manga

Goiaba

Mangostim

Abacaxi (fresco e processado)

Papaya (mamão)

Diversas raízes tropicais: mandioca

3. Café e derivados

Café verde

Café torrado

Café descafeinado

Cascas e películas de café (“husks and skins”)

Substitutos contendo café

4. Chá, mate e especiarias - inclui diversas categorias de:

Chá verde

Chá preto

Erva-mate

Pimentas (piper, capsicum, paprika, pimenta-jamaica)

Noz-moscada

Cravo

Canela

Cardamomo

Açafrão

Gengibre

Cúrcuma

Misturas de especiarias

5. Castanhas e sementes

Castanha-do-pará

Castanha de caju

Macadâmia

Nozes pignolia e outras

Sementes diversas (coentro, cominho, anis, funcho etc.)

6. Sucos de frutas e derivados

Suco de Laranja (várias classificações)

Suco de limão / lima

Suco de abacaxi

Água de coco

Açaí (polpas e preparados)

7. Produtos de cacau

Amêndoas de cacau

Pasta de cacau

Manteiga de cacau

Pó de cacau

8. Produtos processados

Polpas de frutas (manga, banana, papaya etc.)

Geleias

Pastas e purês

Palmito

Tapioca, féculas e amidos

Produtos preservados em açúcar ou vinagre

9. Fertilizantes (importante para o Brasil como exportador/importador)

Ureia

Sulfato de amônio

Nitrato de amônio

Misturas NPK

Fosfatos (MAP/DAP)

Cloreto de potássio (KCl)

Segundo corte de tarifas

Na última semana, uma outra ordem executiva assinada por Trump já havia reduzido as tarifas de 10% sobre aproximadamente 200 produtos alimentícios para todos os países. No caso brasileiro, as taxas haviam caído de 50% para 40%.

Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes comemora

Em nota, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) afirmou que a decisão norte-americana "mantém condições equilibradas para todos os países envolvidos" e "demonstra a efetividade do diálogo técnico e das negociações conduzidas pelo governo brasileiro".

Leia na íntegra

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) celebra a decisão dos Estados Unidos de retirar as tarifas sobre a carne bovina. A reversão reforça a estabilidade do comércio internacional e mantém condições equilibradas para todos os países envolvidos, inclusive para a carne bovina brasileira.