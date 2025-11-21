Trump dá à Ucrânia até 27 de novembro para se pronunciar sobre plano para terminar guerra

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (21) que fixou o dia 27 de novembro, Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, como prazo para que a Ucrânia lhe dê uma resposta sobre seu plano para pôr fim ao conflito com a Rússia.

"Se as coisas funcionam, você tende a estender os prazos. Mas a próxima quinta-feira acreditamos que é uma data apropriada", respondeu Trump em uma entrevista à rádio Fox, quando perguntado se havia dado à Ucrânia até a próxima quinta-feira para se pronunciar.

O republicano considerou que, se os confrontos continuarem, os ucranianos de qualquer forma "perderiam em pouco tempo" os territórios que deveriam ceder à Rússia, caso o plano fosse validado.

"Eles foram muito corajosos", declarou em referência aos combatentes ucranianos.

O presidente russo, Vladimir Putin, "não quer mais guerra", assegurou Trump, questionado sobre a possibilidade de a Rússia atacar outros países da região após a Ucrânia.

O mandatário ucraniano, Volodimir Zelensky, rejeitou nesta sexta-feira o plano americano para encerrar quase quatro anos de invasão russa, percebido em Kiev como muito favorável ao Kremlin.

Zelensky garantiu que não "trairá" seu país. A Casa Branca assegura, por sua vez, que discute tanto com Kiev quanto com Moscou.