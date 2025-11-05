Trump critica reunião do G20 na África do Sul e diz que país 'nem deveria estar mais' no grupo

O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou nesta quarta-feira, 5, a presidência do G20 pela África do Sul e sinalizou que não irá ao encontro, previsto para acontecer entre 22 a 23 de novembro. "A África do Sul não deveria mais fazer parte do G20, ou de qualquer grupo G, com tudo o que está acontecendo lá", afirmou ele, ao discursar no fórum America Business, em Miami.

Ao longo deste ano, Trump criticou diversas vezes o que chamou de "genocídio" contra minoria branca na África do Sul. Contudo, nesta quarta-feira, os comentários aconteceram em um contexto de críticas generalizadas ao que Trump classificou como "fracasso de gestões socialistas" ao redor do mundo e seus "temores" de que o mesmo aconteça em Nova York, sob gestão do prefeito recém-eleito Zohran Mamdani.

"Democratas colocaram um comunista no comando da maior cidade do planeta. Mas veja a Cuba comunista e a Venezuela socialista, e como funciona bem", ironizou. "Acompanhamos de perto e estamos vendo o que acontece na África do Sul e na América do Sul", acrescentou.