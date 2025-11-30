Trump confirma telefonema com Maduro, mas não divulga detalhes

Donald Trump e Nicolás Maduro conversaram no final de semana passado. Federico PARRA e WIN MCNAMEE / AFP

Sem revelar o assunto, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, confirmou que houve um telefonema entre ele e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A confirmação foi feita neste domingo (30) para repórteres a bordo do Air Force One.

— Não quero comentar sobre isso. A resposta é sim — disse Trump ao ser questionado se havia falado com Maduro.

A ligação teria ocorrido no fim de semana passado e foi revelada pelo The New York Times. Fontes ouvidas pelo jornal afirmam que os presidentes discutiram a possibilidade de um encontro nos EUA, embora não haja reunião marcada.

Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA e um dos principais críticos do regime de Maduro dentro do governo norte-americano, também participou da ligação.

O jornal dos Estados Unidos apontou que o telefonema aconteceu dias antes de entrar em vigor a decisão do Departamento de Estado de classificar o Cartel de los Soles como organização terrorista estrangeira. Os norte-americanos acusam Maduro de liderar o grupo criminoso.