Trump cogita 'plano B' se Suprema Corte bloquear sua política tarifária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (6) que teria de "preparar um plano B" caso a Suprema Corte anule uma parte importante da política tarifária que ele implementou.

"Acho que seria catastrófico para o nosso país, mas também acredito que teremos de preparar um plano B. A maioria das pessoas me disse que fizemos tudo corretamente", declarou o republicano na Casa Branca.

O governo pode utilizar outras ferramentas para aplicar direitos aduaneiros, mas elas são "lentas em comparação", explicou.

Uma maioria dos juízes da Suprema Corte interrogou extensamente os advogados do governo na quarta-feira, durante uma audiência sobre a política tarifária que Trump tem utilizado desde o início de seu segundo mandato.

De acordo com as perguntas dos nove magistrados, os especialistas se inclinam por uma decisão contrária à política de Trump, embora o alcance da sentença ainda não esteja claro.

Trump vangloriou-se em diversas ocasiões dos benefícios dessa ampla ofensiva protecionista: dezenas de bilhões de dólares em receitas adicionais para os cofres do Estado federal, promessas de investimentos maciços no país e compras de produtos americano em troca de reduções tarifárias.

Se a Suprema Corte, de maioria conservadora, decidir invalidar total ou parcialmente os direitos aduaneiros, o governo teme ter de reembolsar as quantias arrecadadas e perder uma ferramenta de pressão sobre o restante do mundo.