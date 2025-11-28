Trump chama repórter de 'estúpida'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou uma repórter de "estúpida" na quinta-feira (27), no caso mais recente de insulto à lista de ofensas que ele já dirigiu a mulheres que trabalham na imprensa quando não gosta de suas perguntas.

"Você é estúpida? Você é uma pessoa estúpida?", afirmou o republicano à jornalista enquanto respondia a perguntas em sua residência na Flórida sobre a verificação de antecedentes de afegãos nos Estados Unidos.

Dois soldados da Guarda Nacional foram baleados perto da Casa Branca na quarta-feira. As autoridades indicaram que o atirador é um cidadão do Afeganistão que chegou ao país após a retirada abrupta das forças americanas daquele país em 2021.

A jornalista perguntou a Trump por que ele culpava seu predecessor, Joe Biden, quando alguns membros de sua própria administração haviam afirmado que os afegãos realocados passaram por um processo de verificação de antecedentes rigoroso.

"Porque eles os deixaram entrar", respondeu Trump, irritado, mostrando uma foto de um avião militar americano lotado de pessoas em fuga quando os talibãs retomavam o poder.

"Eles vieram com milhares de outras pessoas que não deveriam estar aqui, e você só está fazendo perguntas porque é uma pessoa estúpida", disse Trump.

Os insultos e a linguagem agressiva são uma característica da era Trump, mas o presidente americano parece reservar uma aversão particular às mulheres da imprensa.

Na quarta-feira, o republicano criticou uma notícia do jornal The New York Times que destacava sua idade e crescentes sinais de fadiga. Ele chamou a autora do texto de "feia".

No início do mês, Trump chamou uma jornalista de "porquinha" e outra de "uma pessoa terrível".