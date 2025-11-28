Trump anuncia que anula decretos firmados por Biden com 'autopen'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (28) que anula todos os decretos que seu antecessor Joe Biden rubricou com uma caneta automática.

Não estão claras as consequências jurídicas do anúncio nem se Trump tem o poder para anular decretos ou ordens de seu antecessor. Tampouco se o uso de uma caneta automática, conhecida como "autopen" em inglês, constitui motivo para invalidar as ordens executivas de Biden (2021-2025).

Diversos presidentes americanos utilizaram diferentes sistemas para assinar documentos, mas Trump sustenta que o uso dessas máquinas durante o governo Biden comprova que o democrata estava mentalmente incapacitado e não tinha controle da Casa Branca.

"Qualquer documento firmado pelo dorminhoco Joe Biden com a caneta automática, o que corresponde a aproximadamente 92% deles, fica, por este meio, anulado e sem qualquer efeito", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

"Por meio deste documento, cancelo todas as Ordens Executivas e qualquer outra medida que não tenha sido assinada diretamente pelo corrupto Joe Biden, pois as pessoas que operaram a caneta automática o fizeram ilegalmente", acrescentou.

Biden estava com 82 anos quando deixou o poder. Trump, por sua vez, tem 79 e seu mandato termina em janeiro de 2029.

O especialista Ed Whelan indicou nas redes sociais que Trump é livre para revogar qualquer ordem executiva independentemente de Biden tê-las assinado pessoalmente ou não.

"Mas não tem a mesma liberdade em relação a 'qualquer coisa' [como leis sancionadas e indultos] que Biden ordenou que fossem assinadas com a 'autopen'", acrescentou Whelan.

Em 2005, o Departamento de Justiça indicou que o presidente não precisa firmar uma lei de próprio punho e pode ordenar a um funcionário "que coloque a assinatura do presidente em tal lei, por exemplo com uma caneta automática".

Em 2011, o jornal New York Times reportou que o democrata Barack Obama foi o primeiro presidente a firmar uma lei com autopen enquanto realizava uma viagem à Europa.

Em seus últimos dias no poder, Biden concedeu indultos a personalidades que eram alvo dos ataques de Trump, entre eles seu próprio filho, legisladores que investigaram o magnata republicano, um general que o criticou e o principal especialista em covid-19 do país.