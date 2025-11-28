Trump anuncia perdão ao ex-presidente de Honduras preso por narcotráfico

O presidente americano, Donald Trump, interveio nesta sexta-feira (28) na política de Honduras ao conceder indulto ao ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014 - 2022), condenado por tráfico de drogas, e ao ameaçar reduzir a ajuda ao país centro-americano caso seu candidato preferido perca as eleições de domingo.

Trump anunciou o indulto a Hernández, que cumpre uma pena de 45 anos de prisão nos Estados Unidos, em uma publicação nas redes sociais.

Na mensagem, o presidente acrescentou que apoiava Nasry Asfura nas eleições hondurenhas, atual candidato do mesmo partido de direita de Hernández.

"Se ele não ganhar, os Estados Unidos não desperdiçarão mais dinheiro, porque um líder errado só pode trazer resultados catastróficos a um país, seja qual for", disse Trump em sua plataforma Truth Social.

Asfura, um empresário da construção civil de 67 anos e ex-prefeito da capital hondurenha, disputa uma corrida acirrada contra a advogada Rixi Moncada, do governista partido Libre (esquerda), e o apresentador de televisão Salvador Nasralla, do direitista Partido Liberal.

Hernández, presidente de Honduras entre 2014 e 2022, foi extraditado para os Estados Unidos poucas semanas depois de deixar o cargo.

Em março de 2024, um júri de Nova York o declarou culpado de facilitar a entrada nos Estados Unidos de centenas de toneladas de cocaína - principalmente da Colômbia e da Venezuela - por meio de Honduras.

Segundo a justiça americana, essas ações tiveram início em 2004, muito antes de Hernández chegar à presidência.

O procurador-geral do ex-presidente Joe Biden, Merrick Garland, afirmou após a sentença de Hernández, no ano passado, que o dirigente havia "abusado de seu poder para apoiar uma das maiores e mais violentas conspirações de narcotráfico do mundo".

Trump escreveu no Truth Social que Hernández havia sido "tratado de forma muito dura e injusta", segundo muitas pessoas que ele respeita.