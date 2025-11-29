Trump anuncia perdão a ex-presidente de Honduras preso por narcotráfico

O presidente americano, Donald Trump, interveio nesta sexta-feira (28) na política de Honduras ao conceder indulto ao ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014 - 2022), condenado por tráfico de drogas, e ao ameaçar reduzir a ajuda ao país centro-americano caso seu candidato preferido perca as eleições de domingo.

Trump anunciou o indulto a Hernández, que cumpre pena de 45 anos de prisão nos Estados Unidos, em uma publicação nas redes sociais.

O presidente acrescentou que apoia Nasry Asfura, candidato do Partido Nacional, legenda do próprio Hernández. "Se ele não ganhar, os Estados Unidos não desperdiçarão mais dinheiro, porque um líder errado só pode trazer resultados catastróficos a um país, seja qual for", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Asfura, um empresário da construção civil de 67 anos e ex-prefeito da capital hondurenha, disputa uma corrida acirrada contra a advogada Rixi Moncada, do governista Partido Livre (esquerda), e o apresentador de televisão Salvador Nasralla, do direitista Partido Liberal.

Após o anúncio de Trump, Asfura afirmou à AFP que não tem "nenhuma vinculação" com Hernández. "Ele foi presidente da República. O partido não é responsável por ações pessoais", disse, por telefone.

Hernández, presidente de Honduras entre 2014 e 2022, foi extraditado aos Estados Unidos poucas semanas após deixar o cargo, quando a atual mandatária, Xiomara Castro (esquerda), assumiu o poder.

Em março de 2024, um júri de Nova York o declarou culpado de facilitar a entrada nos Estados Unidos de centenas de toneladas de cocaína -- principalmente de Colômbia e Venezuela -- através de Honduras.

Segundo a Justiça americana, essas ações tiveram início em 2004, muito antes de Hernández chegar à presidência.

- 'Tratado de forma injusta' -

Trump também afirmou na Truth Social que Hernández havia sido "tratado de forma muito dura e injusta", de acordo com muitas pessoas que ele respeita.

O então procurador-geral do ex-presidente Joe Biden, Merrick Garland, afirmou após a sentença de Hernández, no ano passado, que o dirigente havia "abusado de seu poder para apoiar uma das maiores e mais violentas conspirações de narcotráfico do mundo".

O republicano acusou ainda o candidato Nasralla, 72, de concorrer apenas para tirar votos de Asfura. Também afirmou que Nasralla foi vice de Xiomara Castro antes de renunciar e que "agora finge ser anticomunista apenas para dividir o voto de Asfura".

Trump também criticou Moncada, herdeira política de Xiomara, tachando-a de "comunista" e dizendo que sua vitória seria um triunfo para o presidente venezuelano Nicolás Maduro "e seus narcoterroristas".

O indulto a Hernández ocorre em meio ao atual destacamento militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, uma operação que Washington alega ter como objetivo combater o tráfico de drogas.

Desde setembro, forças americanas atacaram mais de 20 embarcações e mataram pelo menos 83 pessoas em águas internacionais.