Trump anuncia morte de guarda nacional baleada perto da Casa Branca

Na quarta, dois soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados próximo à Casa Branca. DREW ANGERER / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (27) a morte de Sarah Beckstrom, um dos dois integrantes da Guarda Nacional baleados na quarta-feira (26) perto da Casa Branca, e disse que o outro jovem soldado ferido continua "lutando por sua vida".

"Sarah Beckstrom, da Virgínia Ocidental [...] uma pessoa muito respeitada, jovem e bonita, que começou seu serviço em junho de 2023, destacada em todos os aspectos, acaba de nos deixar. Já não está entre nós", indicou o mandatário republicano durante um discurso televisionado.

"O outro jovem está lutando por sua vida. Está muito mal", completou Trump.

Na quarta-feira (26), dois soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados próximo à Casa Branca, em Washington, D.C. Após o ataque, a sede do governo dos EUA foi colocada em "lockdown" — ou seja, ninguém pode entrar ou sair do local.

O suspeito

Rahmanullah Lakanwal, de 29 anos, foi detido após o ataque. Ele chegou aos Estados Unidos com um visto especial destinado a afegãos que auxiliaram o governo americano durante a guerra.

As autoridades afirmaram que houve troca de tiros antes do afegão ser detido por integrantes da Guarda Nacional. Ele ficou ferido. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Sarah e o outro atingido fazem parte do contingente mobilizado pelo presidente Donald Trump em agosto para patrulhar Washington.

A prefeita de Washington, D.C., Muriel Bowser, disse que o ataque foi "direcionado" contra os militares. A investigação acredita que ele tenha agido sozinho.