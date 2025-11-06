Trump anuncia acordo para reduzir preço de medicamentos contra obesidade nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (6) acordos com os gigantes farmacêuticos Eli Lilly e Novo Nordisk para reduzir os preços dos medicamentos mais populares para perda de peso, em troca de vantagens tarifárias e outros benefícios.

Ambas as empresas "concordaram em oferecer seu medicamento para perda de peso GLP-1 mais popular com descontos drásticos", disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

"É uma vitória para os pacientes americanos que salvará vidas e melhorará a saúde de milhões e milhões de cidadãos", declarou.

Entre a nova geração de medicamentos supressores de apetite que utilizam a molécula GLP-1 estão marcas muito conhecidas como Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

O preço do tratamento com esses medicamentos nos Estados Unidos pode facilmente ultrapassar mil dólares por mês (R$ 5.340).

O acordo promovido pela Casa Branca reduzirá o custo das doses orais iniciais de GLP-1 para cerca de 150 dólares (R$ 800) mensais para certos grupos de pessoas.

Esse preço se aplicará àqueles que participam do Medicare - o programa de saúde para aposentados -, do programa de assistência social Medicaid, ou por meio do site TrumpRx, uma plataforma recém-lançada para consumidores, acrescentou o funcionário.

Trump fez dos esforços para reduzir o preço dos medicamentos um dos pilares centrais de seu segundo mandato.

Meses atrás, ele enviou cartas a 17 fabricantes de medicamentos pedindo que reduzissem os preços ou enfrentassem sanções - uma medida destinada a aliviar os americanos dos altos custos dos medicamentos em comparação com outras partes do mundo.

A partir de meados do próximo ano, a cobertura do Medicare e do Medicaid para os medicamentos injetáveis de perda de peso começará em 245 dólares (R$ 1.300) para aqueles que cumprirem os critérios médicos.

Em contrapartida, as empresas obterão tratamento favorável em questões tarifárias e acesso a beneficiários que, de outra forma, não seriam cobertos pelo Medicare para problemas de obesidade.

Trump também convidou as empresas farmacêuticas a investir nos Estados Unidos ou enfrentar tarifas de até 100% sobre seus principais medicamentos.

Em outubro, ele apresentou outros acordos históricos com a Pfizer e a AstraZeneca para reduzir o custo dos medicamentos em troca de alívio tarifário.

Seu governo concedeu um período de carência de três anos nas tarifas previstas para ambas as empresas.