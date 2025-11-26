Trump: "animal" que atirou nos dois guardas nacionais pagará um preço muito alto

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 26, que o "animal que atirou nos dois guardas nacionais" nas proximidades da Casa Branca "pagará um preço muito alto", em publicação na Truth Social. Segundo ele, o atirador está em estado grave.

Paralelamente, o governador da Virgínia Ocidental, Patrick Morrisey, confirmou as mortes dos soldados em uma postagem nas redes sociais. "Estamos em contato contínuo com as autoridades federais enquanto a investigação prossegue", disse ele.

Um dos membro da Guarda foi baleado na cabeça, de acordo com uma pessoa familiarizada com os detalhes do incidente que falou à Associated Press sob condição de anonimato.

"Deus abençoe nossa Grande Guarda Nacional, e todas as nossas Forças Armadas e Aplicação da Lei. Estas são realmente Grandes Pessoas. Eu, como Presidente dos Estados Unidos, e todos associados ao Gabinete da Presidência, estamos com Vocês!", escreveu Trump, na Truth.

O tiroteio ocorreu a aproximadamente dois quarteirões a noroeste da Casa Branca.