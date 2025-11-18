Trump ameaça retirar licença da ABC após perguntas de jornalista da emissora

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta terça-feira (18), revogar a licença de transmissão da rede ABC, após se irritar com as perguntas de uma jornalista sobre os negócios de sua família na Arábia Saudita e o escândalo de Jeffrey Epstein.

A correspondente da ABC News, Mary Bruce, interrogou, no Salão Oval, Trump e seu convidado, o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, cuja responsabilidade no assassinato em 2018 do jornalista Jamal Khashoggi foi apontada pelos serviços americanos de inteligência.

"É apropriado, senhor presidente, que sua família faça negócios na Arábia Saudita enquanto você é presidente? Isso é um conflito de interesses?", perguntou Bruce.

O promotor saudita Dar Global anunciou na segunda-feira uma nova parceria nas Maldivas com a Organização Trump, dirigida desde 2016 por Donald Junior e Eric Trump. Seu pai, porém, continua sendo acionista por meio de um fundo fiduciário.

"E sua alteza real, os serviços de inteligência dos Estados Unidos concluíram que o senhor orquestrou o brutal assassinato de um jornalista. As famílias das vítimas do 11 de setembro [atentado cujo mentor foi o saudita Osama bin Laden, nota do editor] estão furiosas por sua presença aqui no Salão Oval. Por que os americanos deveriam confiar no senhor?", acrescentou, enquanto Trump questionava para quem ela trabalhava.

"ABC fake news. Uma das piores do setor", interrompeu o presidente, que negou qualquer conflito de interesses. "Não tenho nada a ver com os negócios da minha família. Me afastei disso", garantiu.

Em seguida, defendeu vigorosamente seu convidado sobre o caso de Khashoggi, assassinado no consulado saudita em Istambul por agentes sauditas, apesar de a inteligência dos Estados Unidos sugerir que ele aprovou a operação.

Bin Salman "não sabia de nada" e "podemos deixar por isso mesmo. Não precisa colocar nosso convidado em uma situação desconfortável fazendo essa pergunta", acrescentou.

No entanto, a jornalista da ABC News não se deixou intimidar. Voltou à ação alguns minutos depois, desta vez perguntando sobre o caso do falecido criminoso sexual Epstein, que foi amigo de Trump e tem sido um problema para o presidente há meses.

"Sabe, não é a pergunta que me incomoda. É sua atitude. Acho que você é uma péssima jornalista", respondeu Trump, furioso. "Não tenho nada a ver com Jeffrey Epstein", disse o republicano.

"Vou lhe dizer algo. Acho que a ABC deveria perder sua licença [de transmissão], porque suas notícias são falsas e errôneas", continuou.

Trump instou o chefe do regulador de radiodifusão dos Estados Unidos (FCC), que já havia ameaçado a ABC com sanções no passado, a "revisar isso", antes de dizer à jornalista: "Sem mais perguntas suas".

Na semana passada, o presidente chamou outra repórter de "porquinha", quando ela perguntou sobre Epstein.