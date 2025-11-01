Trump ameaça com ação militar na Nigéria por 'assassinato de cristãos'

O presidente americano Donald Trump ameaçou, neste sábado (1º), enviar forças militares à Nigéria se o país mais populoso da África não impedir o que ele descreveu como o "assassinato de cristãos" por "terroristas" islamistas.

"Se o governo da Nigéria continuar permitindo o assassinato de cristãos, os Estados Unidos cessarão imediatamente toda ajuda e assistência à Nigéria, e podem muito bem ir a esse país agora em desgraça 'com uma chuva de fogo' para acabar por completo com os terroristas islâmicos que estão cometendo essas terríveis atrocidades", publicou no Truth Social.

O líder republicano, que perseguiu sem sucesso uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz, afirmou que pediu ao Pentágono que elaborasse um possível plano de ataque, ao advertir que o cristianismo estava "enfrentando uma ameaça existencial na Nigéria".

"Estou, portanto, instruindo nosso departamento de Guerra a se preparar para uma possível ação. Se atacarmos, será rápido, feroz e doce." Trump instou o governo da Nigéria a agir "rápido".

A Nigéria está envolvida em diversos conflitos que, segundo especialistas, causaram igualmente a morte de cristãos e muçulmanos.

Na sexta-feira, Trump publicou, sem provas, que "milhares de cristãos estão sendo assassinados e os islamistas radicais são responsáveis por esse massacre".