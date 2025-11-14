Trump afirma que democratas promovem uma 'farsa' no caso Epstein

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (14) que a pressão para divulgar detalhes da rede de abuso sexual de Jeffrey Epstein é uma "farsa" promovida por opositores democratas.

"Os democratas estão fazendo tudo o que podem, com seu poder cada vez menor, para promover novamente a farsa sobre Epstein", escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.

Os republicanos que se juntam aos apelos para forçar a divulgação dos arquivos de Epstein são "fracos e burros", acrescentou.