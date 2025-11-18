Três grandes festivais europeus de teatro coproduzem peça com Wagner Moura em 2026

Os prestigiados festivais de teatro de Avignon, Edimburgo e o Holland Festival apresentarão pela primeira vez em 2026 uma peça em coprodução, dirigida pela cineasta brasileira Christiane Jatahy e com o ator Wagner Moura entre os intérpretes, anunciaram as três instituições nesta terça-feira (18).

É a primeira vez "desde sua criação" há quase 80 anos, que o Festival Internacional de Edimburgo, o Festival de Avignon (os dois mais famosos eventos teatrais do mundo) e o Holland Festival "se unem", afirmaram em um comunicado.

A reunião "marca o início de uma colaboração histórica para celebrar seu 80º aniversário em 2027", acrescentaram as três partes, sem fornecer mais detalhes.

A coprodução adapta a peça do dramaturgo norueguês Henrik Ibsen "Um inimigo do povo" (1882), "transformando-a em um drama judicial com fundo ecológico e político", especificaram. Será ambientada "em uma sala de audiência onde o público do teatro se torna membro do júri".

A artista Christiane Jatahy, também cineasta, foi convidada várias vezes para estes três festivais. Em 2024, no festival de Edimburgo, participou com "Depois do Silêncio", que explorava o racismo estrutural e o legado da escravidão no Brasil.

Em julho de 2019, em Avignon, produziu "O Agora que Demora", que denunciava a "campanha de criminalização" dos artistas durante o governo do ultradireitista Jair Bolsonaro.

Seu trabalho busca eliminar as fronteiras entre os gêneros, inventando uma nova linguagem entre a performance, o palco e o vídeo. Em outra de suas obras, desconstruiu "Macbeth" de Shakespeare, misturando a peça com filmes e imergindo o espectador, equipado com fones de ouvido, em um banho de imagens.

A peça contará com a atuação de Wagner Moura, que venceu o prêmio Melhor Ator do último Festival de Cannes por seu papel em "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.

A produção será apresentada nos três festivais no verão europeu de 2026.