"Todos ficaram felizes por termos retornado daquele lugar", diz premier alemão sobre a COP em Belém

Friedrich Merz disse que Alemanha é "um dos países mais belos do mundo". Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas

O chanceler alemão, Friedrich Merz, comparou o Brasil com a Alemanha durante um discurso no Congresso Alemão do Comércio no último dia 13 e disse que jornalistas alemães que o acompanharam na Cúpula dos Líderes, que antecedeu a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), realizada em Belém, ficaram felizes de ir embora da cidade.

— Senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais belos do mundo. Na semana passada, perguntei a alguns jornalistas que estavam comigo no Brasil: "Quem de vocês gostaria de ficar aqui?" Ninguém levantou a mão. Todos ficaram felizes por termos retornado à Alemanha daquele lugar que tínhamos acabado de visitar — disse Merz.

O discurso de Merz foi transmitido no YouTube e transcrito na página oficial do governo federal alemão.

Em Belém, o premier alemão teve um encontro bilateral com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva no dia 7 de novembro.

Em nota à imprensa, divulgada após o encontro, o Palácio do Planalto chegou a declarar que o "chanceler Merz parabenizou o presidente Lula pela liderança na COP30, elogiou a organização e a infraestrutura do evento, e disse que a escolha de Belém como sede foi um acerto."

Após o encontro entre Lula e Merz, o governo da Alemanha anunciou que iria investir um montante "considerável" no Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF, na sigla em inglês), mas sem anunciar o valor, o que frustrou as expectativas de Lula.

A iniciativa, que prevê criar um fundo para remunerar por hectares de floresta preservados, é a principal aposta do Brasil na COP30.