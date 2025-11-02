Terremoto de magnitude 6,3 atinge norte do Afeganistão

Um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu o norte do Afeganistão na noite de domingo, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), apenas dois meses após um sismo mortal no leste do país.

O epicentro foi localizado em Kholm, próximo à cidade de Mazar-e-Sharif, na província de Balkh, e teve uma profundidade de 10 quilômetros, segundo o USGS.

Os tremores foram sentidos até na capital, Cabul, constataram correspondentes da AFP.

No final de agosto, outro terremoto de magnitude 6 afetou as províncias orientais de Kunar, Laghman e Nangarhar, causando a morte de mais de 2.200 pessoas. Foi o abalo sísmico mais letal da história recente do Afeganistão.

O país é frequentemente atingido por terremotos, em especial na cordilheira Hindu Kush, localizada próxima à junção das placas tectônicas euroasiática e indiana.

Desde 1900, o nordeste do Afeganistão registrou 12 terremotos com magnitudes superiores a 7, segundo Brian Baptie, sismólogo do British Geological Survey.

Os talibãs, que retomaram o poder em 2021, já enfrentaram vários terremotos, incluindo o ocorrido na região de Herat, fronteiriça com o Irã, em 2023, que deixou mais de 1.500 mortos e destruiu mais de 63.000 residências.