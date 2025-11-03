Mundo

Mazar-e Sharif
Notícia

Terremoto atinge o Afeganistão e deixa ao menos 20 mortos e 320 feridos

Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) emitiu alerta laranja ao país; autoridades locais dizem que há chances de aumentar o número de vítimas. 

Zero Hora

