Terremoto atinge o Afeganistão e deixa ao menos 20 mortos e 320 feridos

Homem afegão recebendo atendimento médico dentro de uma ambulância após o terremoto. ATIF ARYAN / AFP / AFP

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu, na madrugada desta segunda-feira (3), a região de Mazar-e Sharif, no norte do Afeganistão, deixando ao menos 20 pessoas mortas e cerca de 320 feridas, informaram autoridades locais. O número de vítimas deve aumentar, de acordo com o g1.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor ocorreu a 28 km de profundidade, próximo à cidade de Mazar-e Sharif, que tem cerca de 523 mil habitantes.

O Ministério da Saúde do Talibã afirmou que até a manhã desta segunda-feira (03) (horário local), foram registradas 20 mortes e 320 feridos haviam sido confirmados e levados a hospitais locais.

Uma mulher afegã ferida recebe tratamento em um hospital após o terremoto que atingiu Mazar-i-Sharif. ATIF ARYAN / AFP

De acordo com o Ministério da Saúde, todos os hospitais da região foram colocados em alerta e as equipes de emergência permanecem em operação.

— As equipes de saúde chegaram à área, e os números de mortos e feridos podem aumentar — afirmou o porta-voz Sharfat Zaman.

O USGS emitiu um alerta laranja no sistema PAGER, indicando possibilidade de muitas vítimas e danos generalizados.

O terremoto também danificou parte do santuário histórico da Mesquita Azul, um dos monumentos mais importantes de Mazar-e Sharif, segundo o porta-voz da província de Balkh, Haji Zaid.

O Afeganistão está localizado em uma das zonas sísmicas mais ativas do planeta, no limite das placas Indiana e Eurasiática, o que o torna altamente vulnerável a tremores. Em agosto, um terremoto seguido de fortes réplicas matou mais de 2.200 pessoas no sudeste do país.