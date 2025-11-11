Talibãs do Paquistão reivindicam atentado suicida em Islamabad

O Movimento dos Talibãs do Paquistão (TTP) reivindicou o atentado que deixou pelo menos 12 mortos e 27 feridos nesta terça-feira (11) em Islamabad, a capital do país.

"Nesta terça-feira, um de nossos membros atacou um tribunal em Islamabad", afirmou o grupo em um comunicado.

"Ataques serão executados contra aqueles que proferem sentenças baseadas em leis não islâmicas, contra aqueles que as aplicam e aqueles que as protegem, até que a 'sharia' seja implementada em todo o país", acrescentou o TTP.