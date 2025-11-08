Suprema Corte suspende ordem que exige financiamento do governo Trump a subsídios alimentares

A Suprema Corte decidiu na sexta-feira (7) que o governo do presidente Donald Trump não precisa financiar imediatamente os auxílios alimentares para milhões de americanos que foram suspensos devido à paralisação orçamentária do governo.

Um em cada oito americanos é beneficiado pelos subsídios que são entregues há mais de seis décadas pelo Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

Um tribunal de instância inferior decidiu durante a semana que o governo Trump deveria financiar completamente o programa em novembro.

A decisão ordenava que o governo utilizasse fundos de contingência para pagar bilhões de dólares aos estados. Assim, os estados distribuiriam cupons de alimentos para quase 42 milhões de pessoas que dependem do SNAP para comprar comida.

A juíza Ketanji Brown Jackson emitiu a suspensão administrativa, que interrompe o processo e concede ao sistema judicial tempo adicional para examinar o pedido do governo federal.

O Departamento de Justiça apresentou um recurso ao tribunal, alegando que apenas o Congresso tinha a autoridade para resolver a crise.

As agências do governo estão paralisadas desde que o Congresso não aprovou o financiamento federal para o período posterior a 30 de setembro.