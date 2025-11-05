Mundo

Impacto econômico
Notícia

Suprema Corte dos EUA inicia julgamento sobre tarifaço de Trump

Análise trata do recurso apresentado pelo presidente contra decisão de instâncias inferiores, que consideraram ilegais as taxas do "Dia da Libertação"

Zero Hora

