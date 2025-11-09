Supertufão se aproxima das Filipinas e mais de 1 milhão abandonam suas casas

Mais de um milhão de pessoas abandonaram suas casas e pelo menos uma morte foi registrada devido às inundações neste domingo (9) nas Filipinas, horas antes de o supertufão Fung-wong atingir a costa leste do país.

A tempestade atinge o país alguns dias após outro tufão provocar devastação nesta nação do sudeste asiático.

Fung-wong deve atingir a província de Aurora durante a noite, informou à AFP a meteorologista Charmagne Varilla.

O tufão deve provocar ventos e chuvas fortes em vários pontos do arquipélago, onde mais de 220 pessoas morreram na semana passada na passagem do tufão Kalmaegi.

Neste domingo, uma das províncias do centro das Filipinas já afetada pela tempestade registrou a primeira morte conhecida devido ao tufão Fung-wong.

O socorrista Juniel Tagarino, da cidade de Catbalogan, informou à AFP que o corpo de uma mulher de 64 anos foi recuperado entre os escombros de sua casa e árvores caídas.

"Ontem à noite, o vento estava muito forte e chovia muito (...) Segundo os parentes, é possível que ela tenha esquecido algo e voltado para a casa", declarou Tagarino.

Em Aurora, que deve ser uma das regiões mais afetadas, Aries Ora, 34 anos, disse à AFP que a chuva ainda era leve enquanto reforçava sua casa na localidade de Dipacúlao com chapas de aço e tábuas de madeira.

"O que realmente nos assusta é que deve tocar o solo durante a noite", disse. "Ao contrário dos tufões anteriores, não poderemos ver claramente o movimento do vento e o que está acontecendo ao nosso redor".

Escolas e prédios do governo permanecerão fechados na segunda-feira na ilha principal de Luzon, incluindo a capital Manila, onde quase 300 voos já foram cancelados.

- Inundações -

Catanduanes, uma pequena ilha que pode ser atingida diretamente pelo Fung-wong, registrou na manhã de domingo ventos fortes e chuvas, com ondas intensas e inundações em algumas áreas.

"No momento, sentimos o impacto do tufão, em particular em Catanduanes, porque o olho da tempestade está mais próximo da região", declarou Rafaelito Alejandro, vice-diretor da Defesa Civil filipina.

Ele confirmou a retirada preventiva de quase 1,2 milhão de pessoas de suas casas em todo o país.

Em Guinobatan, uma cidade de quase 80.000 habitantes na província de Albay, as ruas viraram uma torrente de águas agitadas.

O Fung-wong pode provocar grandes inundações, afirmou no sábado o meteorologista governamental Benison Estareja.

Os cientistas alertam que as tempestades estão se tornando mais potentes devido às mudanças climáticas provocadas pelos seres humanos.

Os oceanos mais quentes fazem com que os ciclones adquiram força mais rapidamente e o aquecimento da atmosfera permite reter mais umidade, o que provoca chuvas mais intensas.

Na semana passada, o tufão Kalmaegi provocou grandes inundações nas ilhas filipinas de Cebu e Negros. A tempestade deixou pelo menos 224 mortos e 109 desaparecidos, segundo números do governo atualizados neste domingo.