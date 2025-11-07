Superlua, desabamento em prédio histórico de Roma e enchente na Argentina: a semana mundial em fotos

O Papa Leão XIV ora nas tumbas papais no Vaticano. Pontífice prestou homenagens durante o Dia de Finados.
Atores encenam a Batalha de Surabaya, na Indonésia. Confronto aconteceu durante a guerra da independência do país, em 1945.
Jogadores da seleção de críquete da Índia celebram o primeiro título da Copa do Mundo feminina do esporte.
Uma das torres do histórico Fórum de Roma, no centro histórico da capital da Itália, colapsa durante obras de restauração.
Eleitores vão às urnas para eleger o novo prefeito de Nova York, nos Estados Unidos. A vitória foi de Zohran Mamdani.
Imagens aéreas mostram a destruição causada pelo avião de carga que caiu durante a decolagem no aeroporto de Lousville, nos Estados Unidos.
Aos 92 anos, Paul Biya toma posse como presidente reeleito na Assembleia Geral de Camarões. Biya se tornou o governante mais longevo do mundo, ao vencer sua oitava eleição.
Pessoa desmaia durante fala do presidente dos EUA, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, sobre redução em preços de remédios para a perda de peso.
Inundações atingem cidades na Argentina. Na imagem, campos de agricultura submersos na cidade de 9 de Julio, na província de Buenos Aires.
Robôs humanoides com controle remoto lutam boxe durante feira em Shaghai, na China.
Em investida contra as drogas, o governo Talibã apreende e queima toneladas de narcóticos na província de Herat, no Afeganistão.
Em nova corrida energética, montanhas da cidade de Zhongwei, na China, viram estações de eletricidade com o uso de painéis solares.
Carros da McLaren participam do treino de classificação para a corrida Sprint da Formula 1 no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo.
A superlua de novembro (popularmente conhecida como Superlua do Castor), aparece no céu de Berlim, na Alemanha.