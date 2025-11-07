Superlua, desabamento em prédio histórico de Roma e enchente na Argentina: a semana mundial em fotos

Visita às tumbas papais foi parte das homenagens do Dia de Finados no Vaticano. Simone Risoluti / VATICAN MEDIA/AFP

O Papa Leão XIV ora nas tumbas papais no Vaticano. Pontífice prestou homenagens durante o Dia de Finados.

Indonésia celebra independência. Juni KRISWANTO / AFP

Atores encenam a Batalha de Surabaya, na Indonésia. Confronto aconteceu durante a guerra da independência do país, em 1945.

Jogadoras comemoram a conquista da Copa do Mundo de críquete. Punit PARANJPE / AFP

Jogadores da seleção de críquete da Índia celebram o primeiro título da Copa do Mundo feminina do esporte.

Torre histórica em Roma cedeu durante obras. Tiziana FABI / AFP

Uma das torres do histórico Fórum de Roma, no centro histórico da capital da Itália, colapsa durante obras de restauração.

Eleitores escolheram Mamdani como prefeito de Nova York. TIMOTHY A.CLARY / AFP

Eleitores vão às urnas para eleger o novo prefeito de Nova York, nos Estados Unidos. A vitória foi de Zohran Mamdani.

Avião caiu logo após a decolagem. Satellite image ©2025 Vantor / AFP

Imagens aéreas mostram a destruição causada pelo avião de carga que caiu durante a decolagem no aeroporto de Lousville, nos Estados Unidos.

Paul Biya governa Camarões desde 1982. AFP / AFP

Aos 92 anos, Paul Biya toma posse como presidente reeleito na Assembleia Geral de Camarões. Biya se tornou o governante mais longevo do mundo, ao vencer sua oitava eleição.

Desmaio no Salão Oval. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Pessoa desmaia durante fala do presidente dos EUA, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, sobre redução em preços de remédios para a perda de peso.

9 de Julio foi uma das localidades mais afetadas. Luis ROBAYO / AFP

Inundações atingem cidades na Argentina. Na imagem, campos de agricultura submersos na cidade de 9 de Julio, na província de Buenos Aires.

Luta de robôs humanoides chamou a atenção na China. Hector RETAMAL / AFP

Robôs humanoides com controle remoto lutam boxe durante feira em Shaghai, na China.

Drogas apreendidas são incendiadas no Afeganistão. Mohsen KARIMI / AFP

Em investida contra as drogas, o governo Talibã apreende e queima toneladas de narcóticos na província de Herat, no Afeganistão.

Fazendas solares abastecem, principalmente, o norte chinês. AFP / AFP

Em nova corrida energética, montanhas da cidade de Zhongwei, na China, viram estações de eletricidade com o uso de painéis solares.

Lando Norris, ultrapassando, fez a pole. Nelson ALMEIDA / AFP

Carros da McLaren participam do treino de classificação para a corrida Sprint da Formula 1 no Autódromo Internacional de Interlagos, em São Paulo.

Última superlua do ano brilhou no céu de diversas cidades pelo mundo. Odd ANDERSEN / AFP