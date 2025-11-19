Sudão do Sul retoma exportações de petróleo após ataques de drones

O Sudão do Sul retomou o transporte e exportação de petróleo bruto após ataques de drones terem forçado o fechamento emergencial das operações na semana passada.

Os ataques de drones foram realizados pelas Forças de Apoio Rápido (RSF na sigla em inglês), grupo paramilitar que luta desde 2023 para tomar o controle do Sudão, e atingiram as instalações de processamento de Heglig e Al Jabalyn, matando um funcionário. A retomada das exportações é crucial para a economia do Sudão do Sul, país sem litoral que depende da infraestrutura sudanesa para escoar sua produção petrolífera.

A situação ganha ainda mais relevância diante da declaração feita hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou na Truth Social que trabalhará com a Arábia Saudita, o Egito e outros países do Oriente Médio para estabilizar o Sudão. Trump descreveu o país como enfrentando "atrocidades tremendas", tendo se tornado "o lugar mais violento da Terra" e vivendo "a maior crise humanitária do mundo".

Autoridades sul-sudanesas informaram que os líderes de ambos os países estão envolvendo um terceiro país para impedir novos ataques da RSF à infraestrutura petrolífera.