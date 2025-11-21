Socialista Mamdani, prefeito eleito de NY, posta foto sorrindo a caminho de encontro com Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, se reunirão nesta sexta-feira, 21, na Casa Branca. O encontro está marcado para as 15h no horário local (17h no horário de Brasília).

Em seu perfil no X, Mamdani postou, por volta das 8h30 no horário local, uma foto sorrindo em um voo comercial, com um emoji de avião, mostrando que já estava a caminho de Washington.

Trump anunciou a reunião na quarta-feira, 19, na Truth Social. "O prefeito comunista da cidade de Nova York, Zohran 'Kwame' Mamdani, pediu uma reunião. Concordamos que esse encontro acontecerá no Salão Oval na sexta-feira, 21 de novembro. Mais detalhes em breve", disse.

Em entrevista à Fox News Radio, ao ser questionado sobre suas expectativas para o encontro, Trump afirmou que esperava que a reunião fosse "bastante civilizada". "Acho que nos daremos bem", disse.

A troca de ofensas entre o presidente e o prefeito se tornou comum nos últimos meses. Trump já se referiu ao democrata como "lunático comunista completo" e "totalmente maluco", enquanto Mamdani classificou o governo do republicano como "autoritário" e se descreveu como "o pior pesadelo de Donald Trump".

A eleição de Mamdani, há menos de um mês, representou uma derrota política para Trump, que apoiou o outro candidato, Andrew Cuomo. Durante a campanha eleitoral, o presidente chegou a questionar a cidadania de Mamdani - que nasceu em Uganda e se naturalizou após concluir a faculdade nos EUA - e ameaçou prendê-lo caso fosse eleito e não cooperasse com os agentes de imigração.

Trump também ameaçou cortar verbas de Nova York, sua cidade natal, caso o democrata fosse eleito. Em seu primeiro discurso após a vitória, Mamdani disse que "se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o criou".

Mamdani substituirá o democrata Eric Adams em janeiro, quando assumirá o cargo de prefeito da cidade mais populosa dos EUA.