Sobe para 13 número de mortos em acidente com avião de carga em Louisville, nos Estados Unidos

Foi possível ver uma grande coluna de fumaça no local da queda. Foto por STEPHEN COHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Subiu para 13 o número de mortos no acidente com um avião de carga próximo ao Aeroporto Internacional Muhammad Ali, em Louisville, nos Estados Unidos, na terça-feira (4). A informação foi confirmada por Craig Greenbeerg, prefeito da cidade.

A aeronave explodiu ao se chocar com instalações próximas ao aeroporto, no Estado do Kentucky, pouco após decolar com destino ao Havaí. Inicialmente, haviam sido confirmadas nove mortes.

"Soube que uma décima terceira pessoa faleceu depois do acidente com o voo 2976 da UPS", escreveu Greenberg na rede social X, na noite de quinta-feira (6).

A queda do avião, da empresa internacional de entregas de pacotes UPS, destruiu e danificou vários edifícios e provocou uma enorme coluna de fumaça. Três vítimas eram tripulantes do avião, informou a UPS, cuja divisão aérea tem sede em Louisville, seu principal centro de conexões aéreas nos Estados Unidos.

Os outros mortos estavam no percurso feito pela aeronave, um McDonnell Douglas MD-11, que caiu a quase 5 km do aeroporto. Várias pessoas seguem desaparecidas.