Snapchat inicia controle de idade na Austrália

O Snapchat começou a pedir aos adolescentes australianos para verificar suas idades, poucas semanas antes da entrada em vigor no país de leis que proíbem o uso de redes sociais por menores de 16 anos, informou um porta-voz da empresa.

"A partir desta semana, muitos usuários serão solicitados a verificar sua idade para continuar acessando o Snapchat", afirmou a empresa em um comunicado.

A partir de 10 de dezembro, a Austrália obrigará plataformas de redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok a remover usuários com menos de 16 anos, sob pena de multas.

Os usuários poderão demonstrar sua idade usando uma conta bancária australiana ou uma identificação emitida pelo governo.

O aplicativo de mensagens afirmou que discorda de sua inclusão na lista de proibição governamental, mas que vai cumprir a regra, "como fazemos com todas as leis locais dos países onde operamos".

Até o momento, 10 plataformas evitaram ser incluídas na restrição, como Discord, WhatsApp, Lego Play e Pinterest.

As autoridades australianas, no entanto, se reservaram o direito de atualizar a lista de plataformas com restrições.

A lei australiana é uma das mais severas do mundo, mas alguns especialistas temem que seja meramente simbólica devido à dificuldade de implementação.