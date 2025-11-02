Sheinbaum condena assassinato de prefeito mexicano e promete fortalecer segurança

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou, neste domingo, 2, que condena firmemente o assassinato do prefeito de Uruapan, Carlos Manzo. "Desde o momento em que soube desse grave acontecimento, conversei com o governador de Michoacán e com o secretário de Segurança e Proteção ao Cidadão, Omar García Harfuch, que mantêm uma comunicação constante com o Estado", disse Sheinbaum em registro em sua conta no X.

A presidente disse que convocou o Gabinete de Segurança para garantir o apoio em Michoacán e para que não haja risco de impunidade. "Desde o início, esta administração reforçou a estratégia de segurança. Esses eventos tão lamentáveis nos impulsiona a fortalecê-la ainda mais", declarou. "Reafirmamos nosso compromisso em apoiar todos os soldados do Estado para alcançar a paz e a segurança com zero impunidade e justiça."