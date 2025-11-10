Senado dos EUA avança projeto para encerrar paralisação do governo

ANNA ROSE LAYDEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Neste domingo (9), o Senado dos Estados Unidos votou um projeto que prevê a reabertura do governo federal e o fim do shutdown histórico, que já dura 40 dias e provocou o afastamento de funcionários públicos, atrasos na distribuição de ajuda alimentar e transtornos no tráfego aéreo.

Por 60 votos a 40, os senadores avançaram um texto já aprovado pela Câmara, mas que foi modificado para combinar uma medida de financiamento temporário — válida até janeiro de 2026 — com um pacote de três projetos de orçamento anual, de acordo com o g1.

Mesmo com o avanço, o processo não é imediato. O pacote emendado ainda precisará ser aprovado pela Câmara dos Representantes e enviado ao presidente Donald Trump para sanção, em etapas que podem levar vários dias.

Pelo acordo firmado no Senado, os republicanos aceitaram realizar uma votação em dezembro para ampliar os subsídios previstos na Lei de Cuidados Acessíveis, uma das principais prioridades dos democratas nas negociações sobre o financiamento.

A resolução também reverteria, ao menos em parte, as demissões em massa de funcionários federais realizadas pelo governo Trump durante a paralisação, além de garantir, por um ano, o financiamento dos benefícios do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

O acordo foi intermediado por dois democratas de New Hampshire, as senadoras Maggie Hassan e Jeanne Shaheen, e por Angus King, um independente do estado do Maine, segundo a Reuters. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, o principal democrata da Casa, afirmou que votará contra a medida.

Leia Mais Provas organizadas e bem estruturadas: veja como foi o primeiro dia do Enem 2025

O domingo marcou o 40º dia da paralisação do governo americano, que afastou funcionários federais e afetou a assistência alimentar, parques e viagens, enquanto a falta de controladores de tráfego aéreo ameaça prejudicar o transporte durante o movimentado feriado de Ação de Graças, no fim deste mês.

O senador Thom Tillis, republicano da Carolina do Norte, disse que os efeitos crescentes da paralisação estão levando o Senado a buscar um acordo.

— As temperaturas esfriam, a pressão atmosférica aumenta lá fora e, de repente, parece que as coisas vão se encaixar — disse Tillis a jornalistas.

Caso o governo continue fechado por mais tempo, o crescimento econômico pode ficar negativo no quarto trimestre, especialmente se o tráfego aéreo não voltar ao normal até o feriado de Ação de Graças, alertou o assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, em entrevista à CBS. O feriado será em 27 de novembro deste ano.















