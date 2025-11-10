Novos ataques dos EUA contra embarcações no Pacífico deixam seis mortos: "Estamos protegendo a pátria"; veja vídeo

Embarcações foram atacadas no domingo. X: @SecWar / Reprodução

Mais seis pessoas morreram em ataques dos Estados Unidos contra embarcações no Oceano Pacífico. A informação foi confirmada pelo secretário de Guerra norte-americano, Pete Hegseth, nesta segunda-feira (10).

Hegseth classificou as vítimas como "narcotraficantes" e argumenta que as embarcações eram operadas por "Organizações Terroristas Designadas" que levariam drogas aos Estados Unidos.

"Sob a liderança do presidente (Donald) Trump, estamos protegendo a pátria e eliminando esses terroristas dos cartéis que desejam prejudicar nosso país e seu povo", escreveu na rede social X, ao publicar vídeo dos ataques.

Com a nova ofensiva, o número total de mortes na controversa ofensiva antidrogas de Washington em águas internacionais no Pacífico e no Caribe chega a 76.

Conforme Hegseth, haviam "três narcotraficantes" em cada uma das embarcações. Os ataques ocorreram no domingo (9).

"Os seis morreram. Nenhuma força americana ficou ferida", disse ele.

