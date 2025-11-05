"Sei que está assistindo, então aumente o volume", diz Mamdani para Trump; presidente dos EUA reage à vitória do democrata nas redes sociais

Em seu primeiro pronunciamento, Zohran Mamdani, eleito prefeito de Nova York na terça-feira (4), mandou um recado direto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
— Sei que você está assistindo, então aumente o volume.
O democrata socialista exaltou suas raízes muçulmanas diante de apoiadores no bairro do Brooklyn
— A partir desta noite, Nova York é liderada por um imigrante — afirmou Mamdani.
Mamdani voltou a citar o mandatário da Casa Branca ao dizer que sua vitória serve para mostrar como derrotar Trump.
— Se tem alguém que pode mostrar para uma nação traída por Trump como o derrotar, esse alguém é a cidade que o criou, Nova York — declarou.
Mudança e agradecimento
O novo prefeito prometeu “inaugurar uma geração de mudanças” e apresentou sua gestão como o início de uma “nova era” para Nova York.
— Esta noite, demos um passo do velho para o novo. Vamos falar com clareza e convicção sobre o que esta nova era trará e para quem.
Mamdani fez questão de agradecer aos eleitores.
— Acordarei todas as manhãs com um único propósito: tornar esta cidade melhor para vocês do que era ontem.
Trump se manifesta nas redes sociais
Donald Trump reagiu à vitória do democrata Zohran Mamdani. Na Truth Social, o republicano escreveu que a ausência de seu nome nas cédulas e a paralisação do governo (que completou 35 dias na terça) influenciaram a derrota dos republicanos.
Trump continuou os comentários cobrando o fim do filibuster (tática usada por senadores para atrasar ou impedir a votação de um projeto de lei) e pela aprovação de leis e reformas eleitorais. O presidente também voltou a pedir pela a exigência de documento de identificação oficial para votar e pelo fim do voto via correspondência. "Salvem nossa Suprema Corte da 'manipulação', impeçam a inclusão de dois Estados no sistema eleitoral", finalizou.