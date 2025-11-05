Mundo

Discurso da vitória
Notícia

"Sei que está assistindo, então aumente o volume", diz Mamdani para Trump; presidente dos EUA reage à vitória do democrata nas redes sociais

Declarado socialista, muçulmano de 34 anos, promete uma “nova era” para Nova York

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS