'Se tivermos que fazer do jeito mais difícil, tudo bem', diz Trump sobre Maduro e Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira, 25, que, caso seja necessário, resolverá a situação com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, "do jeito difícil". De acordo com a Fox News, a declaração foi feita a bordo do Air Force One, enquanto Trump viajava de Washington para a Flórida, onde passará o Dia de Ação de Graças.

"Se pudermos salvar vidas, se pudermos fazer as coisas do jeito mais fácil, tudo bem. E se tivermos de fazer do jeito mais difícil, tudo bem também", respondeu Trump ao ser questionado por um repórter sobre por que estava disposto a conversar com Maduro mesmo após os EUA o apontarem como líder do Cartel de los Soles, que foi incluído na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs, na sigla em inglês) na segunda-feira, 24.

Maduro nega a existência do Cartel de los Soles. Em comunicado divulgado na segunda-feira, ele classificou a acusação do governo americano como uma "invenção ridícula" destinada a "justificar uma intervenção ilegítima e ilegal contra a Venezuela".

Horas antes da declaração de Trump, o portal Axios já havia revelado que o republicano comunicou a seus assessores que planejava conversar diretamente com Maduro. A ligação ainda não tem data para ocorrer. Um funcionário do governo americano, que teve a identidade preservada pelo portal, disse que a conversa está em "fase de planejamento" e que não há como prever o que Trump dirá a Maduro já que "todas as opções estão sobre a mesa". "Maduro é um narcoterrorista. Sempre comece com essa palavra se quiser representar o pensamento do presidente", disse o funcionário ao Axios.