Rubio diz, em conversa com senadores americanos, que plano para Ucrânia não é dos EUA

Senadores americanos disseram neste sábado, 22, que conversaram com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, sobre o plano proposto pelo país para cessar o conflito na Ucrânia. Segundo os parlamentares, que participaram de evento sobre segurança no Canadá hoje, Rubio afirmou que a proposta é uma "lista de desejos" dos russos e não o plano real dos EUA.

A proposição de paz de 28 pontos foi elaborada pela administração Trump e por Moscou sem a participação da Ucrânia. A proposta acata muitas demandas russas que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou categoricamente em várias ocasiões, incluindo ceder grandes porções de território.