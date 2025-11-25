Resposta mundial à aids sofre 'revés mais significativo em décadas', alerta ONU

A resposta mundial à aids sofre atualmente "seu revés mais significativo em décadas" devido aos cortes do financiamento internacional nos países mais afetados pela doença, indicou a UNAIDS em um relatório publicado nesta terça-feira (25).

"As reduções no financiamento internacional e a falta de solidariedade global (...) enviaram ondas de choque através dos países de baixa e média renda gravemente afetados pelo HIV", declarou o programa conjunto da ONU sobre a epidemia global de HIV/aids.

Sua diretora-executiva, Winnie Byanyima, destacou "a interrupção repentina do financiamento dos Estados Unidos em fevereiro", após o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

"A crise de financiamento expôs a fragilidade dos avanços pelos quais tanto lutamos", afirmou Byanyima em uma declaração à imprensa em Genebra.

"Por trás de cada dado neste relatório há pessoas: bebês e crianças que não têm acesso a testes de detecção ou ao diagnóstico precoce do HIV, mulheres jovens isoladas do apoio para a prevenção e comunidades que de repente ficam sem serviços e cuidados. Não podemos abandoná-los", prosseguiu.

O relatório alerta que, se os serviços de prevenção colapsarem, há um risco de "3,3 milhões de infecções adicionais" até 2030.