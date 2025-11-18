Resolução da ONU sobre Gaza não respeita 'exigências e direitos' dos palestinos, diz Hamas

O Hamas lamentou nesta segunda-feira (17) a aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU de uma resolução que reforça o plano de paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Faixa de Gaza, por não respeitar "as exigências e os direitos" dos palestinos.

"Esta resolução não responde às exigências e direitos políticos e humanitários de nosso povo palestino", afirmou o movimento islamista em comunicado.

A declaração também critica a criação de uma força internacional cuja "missão inclui o desarmamento" dos grupos palestinos em Gaza.

"A resolução impõe um mecanismo de tutela internacional à Faixa de Gaza, o que o nosso povo, suas forças e seus componentes rejeitam, e impõe um mecanismo que tende a alcançar os objetivos" de Israel, advertiu o movimento islamista palestino.

Nesta segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU votou a favor de uma resolução elaborada pelos Estados Unidos que reforça o plano de paz de Trump para Gaza, o que inclui o envio de uma força internacional e um caminho para um futuro Estado palestino.

A resolução obteve 13 votos a favor, o que Washington classificou como histórico e construtivo. China e Rússia -- dois membros permanentes do Conselho -- se abstiveram e não vetaram a resolução.