Reino Unido proibirá imagens de estrangulamento ou asfixia em sites pornográficos

Imagens de estrangulamento ou asfixia em sites pornográficos serão ilegais no Reino Unido, anunciou o governo britânico nesta terça-feira (4), como parte de uma medida destinada a proteger mulheres e jovens contra esse tipo de violência.

Segundo um relatório independente publicado em fevereiro, citado pelo Executivo, a pornografia contribui para estabelecer o estrangulamento como uma "norma sexual", especialmente entre os jovens. O estudo também destacou que esse tipo de conteúdo é abundante na internet.

A posse ou publicação de imagens pornográficas que mostrem estrangulamentos ou asfixias será proibida por lei, conforme as disposições atualmente examinadas pelo Parlamento britânico.

Os sites serão obrigados a eliminar esse tipo de material.

Além disso, as vítimas terão mais tempo para denunciar os fatos à Justiça, já que o prazo será ampliado de 6 meses para 3 anos.

A ministra de Tecnologia, Liz Kendall, afirmou que aqueles que publicam ou promovem essas práticas "contribuem para uma cultura de violência que não tem lugar na nossa sociedade".

Ela acrescentou que o governo exigirá responsabilidades das plataformas e garantirá que bloqueiem esses conteúdos antes que se espalhem.

Segundo as autoridades, os sites poderiam usar sistemas automatizados para detectar e ocultar imagens de forma preventiva, além de adotar políticas mais rigorosas que impeçam a disseminação de material violento.

O Instituto para o Combate ao Estrangulamento, organização financiada pelo governo, alertou sobre os graves riscos dos conteúdos online não regulados, especialmente para crianças e adolescentes.

"Essas imagens podem enviar mensagens confusas e prejudiciais aos jovens sobre o que é normal ou aceitável nas relações íntimas", afirmou Bernie Ryan, presidente do instituto.