Reino Unido limitará proteção a refugiados, anuncia governo

Governo do premiê britânico Keir Starmer tem sido pressionado pela oposição. STEFAN ROUSSEAU / POOL / AFP

O governo britânico reduzirá a proteção concedida aos refugiados, que serão "obrigados a retornar a seus países de origem assim que for considerado seguro", anunciou neste sábado (15) o Ministério do Interior, em comunicado.

Esta medida faz parte de uma série de reformas do governo trabalhista que serão detalhadas na próxima semana, com a finalidade de reduzir o número de imigrantes que chegam ao Reino Unido.

O governo informou também que vai suprimir o acesso automático às ajudas sociais para os solicitantes de asilo.

As medidas respondem às críticas que impulsionaram o partido anti-imigração Reform UK, de Nigel Farage, que lidera as pesquisas eleitorais há meses. E serão detalhadas na segunda-feira no parlamento pela ministra do Interior, Shabana Mahmood.

"Graças às condições mais generosas no Reino Unido", os refugiados podem na atualidade se instalar definitivamente, sem custos, após cinco anos, "sem contribuírem para o país", indicou o ministério.

O novo sistema reduzirá a duração de sua estadia de cinco anos para 30 meses, e aumentará em quatro vezes, de cinco para 20 anos, o prazo necessário para solicitar a residência permanente, detalhou a pasta.

O governo do premiê Keir Starmer, que chegou ao poder em julho de 2024, está sob pressão quase diária para deter as chegadas de imigrantes e restringir seus direitos.

Diversas manifestações foram organizadas este ano em frente a hotéis que alojam solicitantes de asilo, e um protesto organizado pela extrema direita em Londres, em meados de setembro, reuniu cerca de 150 mil pessoas, segundo a polícia.

Nesse contexto, o governo Starmer prometeu reduzir o número de migrantes que cruzam o Canal da Mancha.

Desde 1º de janeiro, 39,2 mil pessoas desembarcaram no litoral inglês após a perigosa travessia, um número que supera o de 2024 (36,8 mil).