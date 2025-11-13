Rede social X recebe multa de EUR 5 milhões na Espanha por publicidade fraudulenta de criptomoedas

A agência reguladora da Bolsa na Espanha (CNMV) determinou uma multa de 5 milhões de euros (30,6 milhões de reais) à rede social X por "uma infração contínua muito grave" das normas sobre a publicidade de produtos financeiros vinculados a criptomoedas.

A CNMV decidiu aplicar a sanção à X ao constatar que a plataforma não cumpriu "os deveres de assistência" com a agência reguladora, ao não verificar se a empresa Quantum AI cumpria as normas para fazer publicidade de produtos financeiros, segundo a resolução publicada na quarta-feira no Diário Oficial do Estado.

Ao abrir a investigação em novembro de 2023, a CNMV afirmou ter "detectado anúncios publicitários" na rede X "promovidos por um esquema de fraude financeira", em referência à Quantum AI.

As publicidades utilizam "ilicitamente a imagem de alguns atores espanhóis e falsificam o design e a identidade de um meio de comunicação nacional para tentar obter dados e dinheiro de investidores", afirmou na ocasião o então presidente da CNMV, Rodrigo Buenaventura.

Uma porta-voz da CNMV indicou que as publicidades investigadas promoviam criptomoedas.