58 morreram

Quase 3 mil cabeças de gado do Uruguai seguem impedidas de desembarcar de navio ancorado na costa da Turquia

As autoridades turcas alegam falta de certificados sanitários, mas o governo uruguaio nega isso e atribui o impasse a um problema comercial

AFP

