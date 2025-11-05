Putin ordena análise sobre possível retomada russa de testes nucleares após falas de Trump

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou nesta quarta-feira, 5, que ministérios e serviços de inteligência preparem uma análise sobre um possível início de trabalhos voltados à retomada de testes nucleares, após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tema. A decisão foi anunciada durante reunião do Conselho de Segurança russo, após o Parlamento expressar preocupação com o que considerou uma escalada de riscos globais.

"A Rússia sempre cumpriu rigorosamente o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares e não temos planos de abandoná-lo", afirmou Putin. "Mas, se os EUA ou outros países realizarem tais testes, a Rússia tomará medidas adequadas em resposta", acrescentou.

O ministro da Defesa, Andrei Belousov, disse que as ações dos EUA "evidenciam um aumento ativo de seu potencial ofensivo estratégico" e defendeu o início imediato de preparativos para testes nucleares em "escala total". Segundo ele, o campo de testes no arquipélago russo de Nova Zembla, no Oceano Ártico, estaria pronto para uso em curto prazo.

Belousov e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, relataram que Washington conduz "uma modernização acelerada" de seu arsenal, citando o míssil intercontinental Sentinel e o bombardeiro B-21 Raider, além de exercícios recentes que simularam ataques nucleares preventivos.