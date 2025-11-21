Putin diz que plano dos EUA poderia 'estabelecer as bases' para um acordo de paz na Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, assegurou nesta sexta-feira (21) que o plano proposto pelos Estados Unidos para pôr fim à guerra na Ucrânia pode "estabelecer as bases" para um acordo definitivo, embora ao mesmo tempo tenha ameaçado conquistar mais território caso Kiev o rejeite.

"Pode estabelecer as bases para um acordo de paz definitivo, mas esse plano não está sendo discutido conosco de forma concreta", declarou Putin durante uma reunião do governo transmitida pela televisão.

"Estamos dispostos a manter negociações pacíficas e a resolver os problemas por meios pacíficos. No entanto, isso requer, é claro, uma discussão profunda de todos os detalhes do plano proposto. Estamos prontos para isso", acrescentou.

Segundo Putin, a Rússia só abordou "de forma geral" com os Estados Unidos esse plano de 28 pontos, que Kiev vê com hostilidade.

"A Ucrânia e seus aliados europeus ainda se iludem e sonham em infligir uma derrota estratégica à Rússia no campo de batalha", continuou Putin, garantindo que Moscou está disposto, em caso de rejeição, a alcançar seus objetivos "pelas armas, no âmbito de uma luta armada".

O plano de Washington retoma várias exigências russas para pôr fim ao conflito, incluindo cessões territoriais e uma redução do Exército ucraniano, mas também prevê garantias de segurança para a Ucrânia.

Nesta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, rejeitou esse plano, assegurando que não "trairá" seu país, e disse que apresentará "alternativas" a Washington.