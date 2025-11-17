PSG e Mbappé exigem indenizações milionárias mútuas na justiça francesa (AFP)

O Paris Saint-Germain exige que o ex-craque do clube Kylian Mbappé pague EUR 180 milhões (R$ 1,1 bilhão, na cotação atual) como compensação por uma transferência frustrada para o clube saudita Al Hilal em 2023, argumentaram advogados do time parisiense a um tribunal trabalhista nesta segunda-feira (17).

A ação judicial do clube, em litígio com o jogador desde o verão boreal de 2023, responde aos EUR 240 milhões (R$ 1,5 bilhão) reivindicados por Mbappé, que denuncia assédio trabalhista em seus últimos meses no PSG e o tipo de contrato que o vinculava ao time.