Professora colombiana é detida por agentes de imigração na frente dos alunos em Chicago

Agentes de imigração prenderam na quarta-feira, 5, uma professora colombiana na frente de pais e alunos da creche onde ela trabalhava, em Chicago, nos Estados Unidos. A mulher, que não teve a identidade revelada, era funcionária do Centro de Aprendizagem Infantil com Imersão em Espanhol Rayito de Sol.

Segundo o vereador Matt Martin, ela estava em um veículo no estacionamento da instituição, quando percebeu a aproximação de policiais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e correu. Ao ser alcançada pelos agentes, já na porta da creche, a professora gritou que tinha documentos, mas ainda assim foi detida. Os policiais também interrogaram outras pessoas que estavam na instituição. O caso ocorreu no horário de entrada das crianças e foi presenciado por pais e alunos.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA disse que a mulher entrou ilegalmente no país em 2023 e conseguiu um visto de trabalho durante o governo de Joe Biden. Ela tem dois filhos adolescentes, de 16 e 17 anos, que cruzaram a fronteira ilegalmente em outubro, perto de El Paso, no Texas. Os dois foram levados para um abrigo governamental para imigrantes menores de idade em Chicago.

Desde o início de setembro, mais de três mil pessoas foram presas em Chicago durante a operação Midway Blitz, que tem como alvo imigrantes em situação irregular. Os agentes do ICE têm chamado atenção por adotar táticas de fiscalização agressivas, usar força desproporcional em áreas de lazer e utilizar gás lacrimogêneo durante protestos.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, afirmou que a Rayito do Sol não foi alvo da operação e que o motorista que levava a professora até a escola não obedeceu a ordem de parada dos policiais. "Eles invadiram uma creche e tentaram se barricar lá dentro, colocando em risco as crianças que estavam lá dentro de forma imprudente", disse Tricia.

A Rayito do Sol, que tem oito unidades nos Estados de Illinois e Minnesota, não comentou o caso. A unidade de Chicago suspendeu as atividades na quarta-feira. Do lado de fora, pais se uniram para apoiar a professora e criticar a ação do ICE. "Essas são as pessoas mais gentis e bondosas. Elas não merecem, essas crianças não merecem estar passando por isso", disse Esmeralda Rosales, que é mãe de um dos alunos que tinham aula com a mulher detida. "Em Chicago, parece que você está a apenas um ou dois graus de separação de alguém que já teve uma experiência com o ICE", disse Jason Wirth, que é pai de outro aluno.