Produção mundial de vinho terá leve recuperação em 2025, mas continuará baixa

A produção mundial de vinho vai registrar uma "leve recuperação" em 2025, mas continuará baixa devido aos desafios climáticos, com uma redução acentuada no Chile, segundo estimativas publicadas nesta quarta-feira(12) pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

Com uma projeção média de 232 milhões de hectolitros, espera-se que a produção de vinho experimente uma "leve recuperação" de 3% em relação a 2024, ano em que atingiu o menor nível desde 1961. As previsões baseiam-se em dados de 29 países, que juntos representam 85% da produção mundial.

Apesar da recuperação, espera-se que o volume permaneça "muito abaixo das médias recentes", "confirmando um período de oferta mundial reduzida devido aos desafios climáticos e aos novos hábitos de consumo", destaca a OIV, organização intergovernamental centenária que reúne 51 Estados.

A Europa, que sofreu especialmente no ano passado, está se recuperando, com 140 milhões de hectolitros previstos na UE (+2%), mas ainda está muito abaixo de sua média quinquenal 2020-24 (-8%), o que revela "a crescente influência dos fenômenos climáticos extremos" na produção de vinho da região.

Se esta estimativa for confirmada, seria a segunda colheita mais baixa registrada desde o início do século no continente (que ainda representa cerca de 60% da produção mundial).

Quanto ao hemisfério sul (49 milhões de hectolitros previstos), o balanço também é inferior à média quinquenal, sempre devido aos "desafios climáticos", aponta a OIV, que publicará os números definitivos em abril.

Prevê-se que a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Brasil registrem uma recuperação "modesta", que compensaria um recuo acentuado no Chile, com uma redução de 10% em comparação com 2024, além de ser o quarto ano consecutivo de diminuição da produção.