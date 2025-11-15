Mundo

Acusações

Procuradora-geral dos EUA inicia investigação sobre laços de Epstein com opositores de Trump

Nesta semana, congressistas republicanos divulgaram documentos sobre o caso e os democratas evidenciaram conversas em que o magnata cita o presidente

Estadão Conteúdo

Redação; Associated Press

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS